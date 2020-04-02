Власти Балтийска планируют ограничить въезд в город

2 Апр 2020 2020-04-02T17:16:46+03:00

Решение об этом может быть принято в случае сохранения режима самоизоляции

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Глава администрации Сергей Мельников сообщил, что въезд в город может быть ограничен. Об этом сити-менеджер написал на своей странице в «Фейсбук».

«Анализируя прогноз погоды на выходные и дальше, в случае сохранения режима самоизоляции будем принимать ограничительные меры по попыткам вьезда на территорию БГО для иных целей, не соответствующих обозначенным в Постановлении Губернатора в соответствии с решением регионального штаба по противодействию распространения короновируса», - сообщил Мельников.

При этом он отметил, что жителей Балтийского городского округа отличает высокая социальная ответственность в части соблюдения мер противодействия распространению короновируса, поэтому улицы и прогулочные зоны в Балтийске пусты.

ИСТОЧНИК KP.RU