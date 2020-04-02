Власти Балтийска планируют ограничить въезд в город
Глава администрации Сергей Мельников сообщил, что въезд в город может быть ограничен. Об этом сити-менеджер написал на своей странице в «Фейсбук».
«Анализируя прогноз погоды на выходные и дальше, в случае сохранения режима самоизоляции будем принимать ограничительные меры по попыткам вьезда на территорию БГО для иных целей, не соответствующих обозначенным в Постановлении Губернатора в соответствии с решением регионального штаба по противодействию распространения короновируса», - сообщил Мельников.
При этом он отметил, что жителей Балтийского городского округа отличает высокая социальная ответственность в части соблюдения мер противодействия распространению короновируса, поэтому улицы и прогулочные зоны в Балтийске пусты.
ИСТОЧНИК KP.RU