2020-04-02T17:16:46+03:00
Общество

Власти Балтийска планируют ограничить въезд в город

Решение об этом может быть принято в случае сохранения режима самоизоляции
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Глава администрации Сергей Мельников сообщил, что въезд в город может быть ограничен. Об этом сити-менеджер написал на своей странице в «Фейсбук».

«Анализируя прогноз погоды на выходные и дальше, в случае сохранения режима самоизоляции будем принимать ограничительные меры по попыткам вьезда на территорию БГО для иных целей, не соответствующих обозначенным в Постановлении Губернатора в соответствии с решением регионального штаба по противодействию распространения короновируса», - сообщил Мельников.

При этом он отметил, что жителей Балтийского городского округа отличает высокая социальная ответственность в части соблюдения мер противодействия распространению короновируса, поэтому улицы и прогулочные зоны в Балтийске пусты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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