В Калининграде провели сложнейшую операцию пациенту с расслоением аорты
Кардиохирурги Федерального центра высоких медицинских технологий в поселке Родники провели сложнейшую экстренную операцию пациенту с расслоением аорты. Об этом сообщается на сайте медучреждения.
67-летний калининградец почувствовал резкое ухудшение состояния, когда находился в одной из больниц города: сильная одышка мучала его несколько месяцев, лечение результата не приносило. Становилось хуже, обезболивающие не помогали. Мужчину экстренно перевели в Центр высоких медицинских технологий.
- Пациент поступил к нам с жизнеугрожающим состоянием - расслоением грудной и брюшной аорты по всей длине. Это такой случай, когда времени на размышления нет вообще – стремительно едем в операционную, ведь счет идет даже не на минуты, а буквально на секунды, – говорит главный врач кардиоцентра, профессор Юрий Шнейдер, который возглавил работу операционной бригады.
По его словам, разрыв аорты – самого крупного сосуда в организме – вызывает массивное кровотечение, а это прямая угроза жизни.
Операция длилась 7 часов. Пациенту было выполнено протезирование восходящего отдела аорты, протезирование дуги аорты.
- Операция проводится с использованием искусственного кровообращения, но на 40 минут мы останавливали и его. На данном этапе аппарат искусственного кровообращения работал только для обеспечения жизнедеятельности головного мозга, - сказали врачи.
Операция прошла успешно. Мужчина быстро пришел в сознание после операции, был переведен в реанимацию, а уже через двое суток – в обычную палату. В понедельник 1 апреля его выписали.
ИСТОЧНИК KP.RU