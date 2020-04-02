В Калининграде провели сложнейшую операцию пациенту с расслоением аорты

2 Апр 2020 2020-04-02T17:19:00+03:00

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Кардиохирурги Федерального центра высоких медицинских технологий в поселке Родники провели сложнейшую экстренную операцию пациенту с расслоением аорты. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

67-летний калининградец почувствовал резкое ухудшение состояния, когда находился в одной из больниц города: сильная одышка мучала его несколько месяцев, лечение результата не приносило. Становилось хуже, обезболивающие не помогали. Мужчину экстренно перевели в Центр высоких медицинских технологий.

- Пациент поступил к нам с жизнеугрожающим состоянием - расслоением грудной и брюшной аорты по всей длине. Это такой случай, когда времени на размышления нет вообще – стремительно едем в операционную, ведь счет идет даже не на минуты, а буквально на секунды, – говорит главный врач кардиоцентра, профессор Юрий Шнейдер, который возглавил работу операционной бригады.

По его словам, разрыв аорты – самого крупного сосуда в организме – вызывает массивное кровотечение, а это прямая угроза жизни.

Операция длилась 7 часов. Пациенту было выполнено протезирование восходящего отдела аорты, протезирование дуги аорты.

- Операция проводится с использованием искусственного кровообращения, но на 40 минут мы останавливали и его. На данном этапе аппарат искусственного кровообращения работал только для обеспечения жизнедеятельности головного мозга, - сказали врачи.

Операция прошла успешно. Мужчина быстро пришел в сознание после операции, был переведен в реанимацию, а уже через двое суток – в обычную палату. В понедельник 1 апреля его выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU