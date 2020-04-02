Продление нерабочей недели в Калининграде: Власти области сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Президент России Владимир Путин в своем телеобращении в четверг, 2 апреля, продлил «нерабочую» неделю до конца месяца. Как отметил глава государства, пик эпидемии в стране еще не пройден и угроза сохраняется.
При этом, отметил Владимир Путин, главы регионов сами будут решать, какой режим установить, какие учреждения и организации должны работать, а какие – приостановить деятельность..
«Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений. В этой связи субъектам и главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца недели они определят оптимальный набор профилактических мер именно для своего региона», - отметил Путин.
Так, что, исходя из заявления президента, последнее слово в вопросе продления режима полной самоизоляции в Калининградской области остается за региональными властями.
Как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, в рамках озвученных президентом РФ инициатив, региональным правительством до конца недели будет принято решение о необходимости продления режима самоизоляции на территории Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU