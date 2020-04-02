2020-04-02T17:47:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Калининграде: Власти области сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции

Правительство области должно определиться, какие организации приостановят работу, а какие будут работать
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении в четверг, 2 апреля, продлил «нерабочую» неделю до конца месяца. Как отметил глава государства, пик эпидемии в стране еще не пройден и угроза сохраняется.

При этом, отметил Владимир Путин, главы регионов сами будут решать, какой режим установить, какие учреждения и организации должны работать, а какие – приостановить деятельность..

«Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений. В этой связи субъектам и главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца недели они определят оптимальный набор профилактических мер именно для своего региона», - отметил Путин.

Так, что, исходя из заявления президента, последнее слово в вопросе продления режима полной самоизоляции в Калининградской области остается за региональными властями.

Как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, в рамках озвученных президентом РФ инициатив, региональным правительством до конца недели будет принято решение о необходимости продления режима самоизоляции на территории Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько калининградцев будут получать максимальное пособие по безработице
В Калининградской области из-за палов травы дважды отключались линии электропередачи
Алиханов: В Калининграде развернут фабричное производство медицинских масок
Калининградская область повысила индекс качества городской среды
Калининград начали украшать к годовщине штурма Кенигсберга и Дню Победы
Литва закрывает границу для пешеходов и легковых машин
Продление нерабочей недели в Калининграде: Власти области сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
В Калининграде провели сложнейшую операцию пациенту с расслоением аорты
Власти Балтийска планируют ограничить въезд в город
В Калининград завозили сыр, произведенный на «фантомном предприятии»
Полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве калининградца
Алиханов: В семи муниципалитетах Калининградской области приступили к яровому севу
В Светлом директора муниципального предприятия уличили в занятии бизнесом
В Светлогорске начали дезинфицировать остановки общественного транспорта
В Калининградской области из-за коронавируса перенесли проверки резидентов ОЭЗ
В Калининграде недовольный очередью в магазине мужчина устроил дебош и ударил полицейского