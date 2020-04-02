Продление нерабочей недели в Калининграде: Власти области сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T17:47:15+03:00

Правительство области должно определиться, какие организации приостановят работу, а какие будут работать

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Президент России Владимир Путин в своем телеобращении в четверг, 2 апреля, продлил «нерабочую» неделю до конца месяца. Как отметил глава государства, пик эпидемии в стране еще не пройден и угроза сохраняется.

При этом, отметил Владимир Путин, главы регионов сами будут решать, какой режим установить, какие учреждения и организации должны работать, а какие – приостановить деятельность..

«Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений. В этой связи субъектам и главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца недели они определят оптимальный набор профилактических мер именно для своего региона», - отметил Путин.

Так, что, исходя из заявления президента, последнее слово в вопросе продления режима полной самоизоляции в Калининградской области остается за региональными властями.

Как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, в рамках озвученных президентом РФ инициатив, региональным правительством до конца недели будет принято решение о необходимости продления режима самоизоляции на территории Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU