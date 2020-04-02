Литва закрывает границу для пешеходов и легковых машин
Железнодорожный транзит и грузовые перевозки пока сохраняются
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Начиная с сегодняшней ночи, вступают в силу дополнения к распоряжению правительства Литовской Республики по карантинным мерам. Государственную границу в обе стороны не смогут пересекать пешеходы и легковой автотранспорт. Грузовое движение и железнодорожный транзит пока сохраняются. Такой режим будет действовать до 13 апреля.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила руководитель агенства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области Алла Иванова.
ИСТОЧНИК KP.RU