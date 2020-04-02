2 Апр 2020 2020-04-02T18:27:39+03:00

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Калининград начали украшать к годовщине штурма Кенигсберга и Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе установят флаговые костры, яркие вымпелы и поздравительные баннерные полотна, всего около 2 тысяч элементов.

Праздничный облик уже приобретает самый центр города - площадь Победы. Там завершены работы по установке объемно-пространственной композиции «С Днем Победы!», двух конструкций «Вечный огонь», до 9 апреля будут установлены две флаговые композиции.

40 флаговых композиций установлены на воинских мемориалах на улицах: Комсомольской, Киевской, А. Невского, Нарвской, Энгельса, пр-т Мира, в микрорайонах города, а также на кольцах кругового движения: на площади Маршала Василевского, на улицах: Д. Донского; Горького/Гайдара; Гайдара/Ген. Челнокова; Буткова/Москоский пр-т; Шевченко; Киевской; Борзова/Советский пр-т; и у стелы «Калининград» на Советском проспекте. Также флаги и вымпелы установлены у Памятного знака воинам-танкистам, у мемориала «1200 Гвардейцам», у Памятного знака морякам-балтийцам, на площади Василевского и площади Победы.

К 9 апреля на всей протяженности центральных улиц Калининграда на существующих световых опорах разместятся вымпелы с официальной символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 468 штук украсят улицы: Театральная, 9 Апреля, Ленинский и Советский пр-т, пл. Победы - пр-т Мира, Черняховского, Гвардейский проспект. 74 штуки украсят два путепровода на улице А. Невского и проспект Победы.

Будет выполнено и праздничное оформление зданий. Поздравительные открытки в виде плакатов к концу апреля разместятся на зданиях администрации, КДЦ на пл. Победы, КГТУ на Советском пр-те, а также на конструкции над зданием Сбербанка на ул. Черняховского. До конца апреля плакаты с официальной символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украсят 106 остановочных павильонов.

Также к началу мая празднично будут оформлены и учреждения культуры Калининграда. В Центральном парке культуры и отдыха украсят входную группу и на всей территории разместят 22 вымпела на световых опорах.

ИСТОЧНИК KP.RU