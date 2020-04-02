2020-04-02T18:34:20+03:00
Общество

Калининградская область повысила индекс качества городской среды

Среди городов области в лидерах оказались Калининград, Зеленоградск, Пионерский и Гусев
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область повысила индекс качества городской среды по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на данные Минстроя РФ и ДОМ.РФ.

Среди городов Калининградской области в лидерах оказались Калининград, Зеленоградск, Пионерский и Гусев.

«Индекс качества городской среды помогает нам в градации приоритетности шагов по улучшению качества жизни населения, а также обеспечивает комплексный подход к благоустройству наших городов. Это требует тесного взаимодействия между органами исполнительной власти и синхронизации региональных программ», – сказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

Под комфортной городской средой понимается не только благоустройство, но и доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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