Алиханов: В Калининграде развернут фабричное производство медицинских масок

2 Апр 2020 2020-04-02T19:14:09+03:00

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В Калининградской области в ближайшее время откроется фабрика по производству медицинских масок. Об этом на своей страничке в Инстаграме рассказал губернатор Антон Алиханов.

«В течение 18-20 дней в регионе планируем развернуть полноценное фабричное производство медицинских масок», - написал глава региона и пообещал об этом скоро рассказать подробно.

Антон Алиханов отметил, что уже сейчас пошив защитных масок в Калининградской области освоили швейные предприятия, вуз, колония и кинотеатр.

«Активно устраняем дефицит», - написал губернатор.

Глава региона подробно рассказал, в частности, об инициативе БФУ им. И.Канта, где начали делать маски со сверхтонким слоем серебра.

«Все производители тканевых масок предупреждают: эти изделия не являются медицинскими. Но в условиях распространения коронавируса, когда критически важно соблюдать меры гигиены, они могут стать дополнительной защитой», - заключил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU