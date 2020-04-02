2020-04-02T19:31:58+03:00
Общество

В Калининградской области из-за палов травы дважды отключались линии электропередачи

Только за прошедшие пятницу и субботу пожарные 58 раз выезжали тушить палы травы
Виктор Сергеев
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..Фото: Янтарьэнерго
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В течение недели на востоке Калининградской области из-за поджогов сухой травы дважды отключались линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь»».

«Приближение к линиям электропередачи огня нередко приводит к повреждению энергообъектов, технологическим нарушениям и отключению электроэнергии у потребителей, - отметил главный инженер компании Дмитрий Зубрицкий. - Мы осуществляем непрерывное наблюдение за состоянием линий электропередачи и подстанций, содержанием территорий энергообъектов, расчищаем и расширяем просеки воздушных линий. Но в связи со сложившейся ситуацией риск возгорания присутствует».

Только за прошедшие пятницу и субботу пожарные 58 раз выезжали тушить палы травы. Сообщить о пожаре вблизи ЛЭП можно в полицию или сотрудникам энергокомпании по бесплатному и круглосуточному номеру контакт-центра 8 800 775 57 48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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