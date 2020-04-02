2020-04-02T19:41:11+03:00
Общество

Стало известно, сколько калининградцев будут получать максимальное пособие по безработице

Пособие составит 12 130 рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В первый день работы в дистанционном режиме Центр занятости населения Калининградской области принял 455 заявлений от граждан. 141 человек обратился первично за постановкой на учет, а на перерегистрацию – 314 жителей региона. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве социальной политики.

По данным министрества, с 1 апреля максимальное пособие в размере 12 130 рублей будут получать более полутора тысяч жителей области.

Кроме этого, сведения о планируемых изменениях в структуре предприятий принимаются только в онлайн-формате. Возможность представлять сведения в таком режиме реализована на портале «Работа в России», в разделе «Работодателям». Работодателям для работы в новой системе понадобится только доступ к сети Интернет и наличие электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для подтверждения данных.

Как отметила министр социальной политики области Анжелика Майстер, такая онлайн-отчетность обеспечит возможность видеть ситуацию на рынке труда в режиме реального времени и позволит оперативно принимать меры по поддержке занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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