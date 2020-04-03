2020-04-03T00:11:52+03:00
Звезды

Музей Мирового океана откроет в Гданьске виртуальную выставку

Экспозицию презентуют в пятницу 3 апреля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Виртуальная выставка, которую Музей Мирового океана откроет в Гданьске, называется «Тайны янтарных инклюзов». Как рассказали в музее, в таком формате экспозицию представят впервые.

- Выставка позволит заглянуть в музейные фонды и полюбоваться удивительными образцами янтаря с инклюзами - экспонатами знаменитой коллекции палеонтологических образцов янтаря с биологическими включениями немецкого естествоиспытателя Юргена Фрича, - рассказали в музее.

Ранее считалось, что коллекция погибла в результате военных действий во время Второй Мировой войны. В 1993 году музею удалось приобрести 823 образца, а позднее – еще несколько образцов этого собрания.

Презентация выставки пройдет 3 апреля на странице Российского центра науки и культуры в Гданьске и в Facebook.

Музей Мирового океана и Российский центр в Гданьске сотрудничают давно, проведено множество совместных выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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