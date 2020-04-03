2020-04-03T10:09:38+03:00
Происшествия

Калининградец убил приятеля, который отказался взять его на рыбалку

Обиженный гость несколько раз ударил хозяина квартиры металлическим ковшом и деревянным табуретом
Игорь ОРЕХОВ
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В первый день нерабочей недели - 30 марта 55-летний житель поселка Ушаково Гурьевского района решил отправиться на рыбалку. Готовиться начал основательно, организовав накануне у себя дома застолье со своим 38-летним приятелем из Ладушкина. Когда собутыльники уже порядком нагрузились, гостю тоже захотелось половить рыбки на природе. Однако на все его просьбы взять с собой хозяин отвечал категорическим отказом.

Тут надо сказать, что ладушкинец в свое время успел отсидеть за убийство. И посему физического насилия не боялся. Схватив металлический ковш, уголовник несколько раз огрел им сельчанина по голове, добавив затем деревянным табуретом. И вышел, обиженный до глубины души. А рыболов от полученных травм скончался – его бездыханное тело обнаружил наутро зашедший по какой-то надобности сосед.

Следователи регионального управления СКР совместно с сотрудниками Управления угрозыска областного УМВД РФ подозреваемого вычислили быстро. На допросе задержанный дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Что, в принципе, мало чем отличается от того деяния, за которое он уже отбывал срок. Кстати, с учетом бурного прошлого ладушкинца, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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