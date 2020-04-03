«Инспектор пожелал доброго дня!»: На въездах в Калининград образовались огромные пробки

3 Апр 2020 2020-04-03T10:25:35+03:00

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Утром в пятницу, 3 апреля, на въездах в Калининград образовались огромные пробки из-за постов ГИБДД. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

При этом водители отмечают, что не видели случаев, когда инспекторы не пускали с город автомобили.

«Было кого развернули на въезде в город, не пустили? По мне так всех пускают, какой тогда в этом смысл?», - задают вопросы автомобилисты.

«Только проехала, добрый инспектор, в маске, но по глазам видно что улыбается.Спросил как дела и пожелал хорошего дня.И вам хорошего дня, инспектор!», - написала одна из горожанок.

Напомним, с 1 апреля на въездах в Калининград для контроля соблюдения ограничительных мер по самоизоляции стали дежурить инспекторы ГИБДД и Росгвардия.

«Сотрудники силовых ведомств сверяют у граждан их персональные данные: фамилию, имя, отчество, интересуются куда и зачем они следуют. В случае если выясняется, что жители региона едут по своим личным делам, которые можно отложить на время карантина, то полицейские рекомендуют им воздержаться от поездки и соблюдать требования о самоизоляции, изложенные в постановлении регионального правительства», - сообщили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU