В Калининграде за сутки не выявлены новые случаи коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T10:46:21+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области не выявлены новые случаи коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России за сутки был выявлен 601 случай заболевания в 32-х регионах. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве – 448, в Московской области – 34 случая. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 смерти, выздоровел 281 человек.

В Калининградской области всего с начала эпидемии выявлено 19 случаев заражения, при этом, пять человек уже выздоровело.

ИСТОЧНИК KP.RU