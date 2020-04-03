2020-04-03T11:10:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Архиепископ Серафим провезет вокруг Калининграда икону Пресвятой Богородицы

Владыка призывает горожан усилить домашние молитвы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В пятницу 3 апреля архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим провезет вокруг Калининграда образ Пресвятой Богородицы «Умиление». Об этом «Комсомолке» рассказал пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин. По его словам это связано с борьбой против коронавируса.

- Для Калининграда это уникальный случай, учитывая, что в нашем регионе православие появилось не так давно. Я такого не припомню, - сказал Давид Рожин.

По его словам архиеписком Серафим возьмет икону в женском монастыре святой Екатерины в поселке Родники и провезет вокруг города. Старт в 15:00

Завершится объезд на площади Победы. В Кафедральном соборе пройдет богослужение с участием иконы.

- В это же время (по московскому времени в 16.00) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет объезд вокруг города Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский, - сказал в видеообращении архиепископ Серафим.

Он призвал всех «в час объезда с иконой Пресвятой Богородицы усугубить свои домашние молитвы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Архиепископ Серафим провезет вокруг Калининграда икону Пресвятой Богородицы