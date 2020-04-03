Калининградец украл с карты знакомой более 40 тысяч рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T11:13:52+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета горожанки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

35-летняя дама пригласила в гости своего 29-летнего знакомого. Горожане выпили, женщина легла спать, а гость, сославшись на бессонницу, попросил у нее телефон, чтобы посмотреть фильм. На утро калининградка обнаружила, что с ее счета пропало 41 тыс рублей.

Сотрудники уголовного розыска разыскали злоумышленника, который к тому времени успел обналичить деньги и потратить их. На него завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU