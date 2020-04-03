Улицы городов в Литве стала патрулировать военная полиция
Военные будут помогать полиции в крупнейших городах республики
.Фото: Delfi.lt
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С пятницы, 3 апреля, улицы крупнейших городов Литвы стала патрулировать военная полиция. Об этом пишет портал DELFI.
Военные будут помогать полиции на улицах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шауляя и Паневежиса.
«Военная полиция выполняет задания со стандартным оборудованием и экипировкой, как и обычная полиция. Это табельное оружие, газовый баллончик, наручники, полицейская дубинка о др.», - сообщили изданию в штабе обороны.
По состоянию на 3 апреля в Литве подтверждены 696 случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU