В мэрии Калининграда сообщили, сколько автобусов и маршруток вышло на линии

3 Апр 2020 2020-04-03T11:40:33+03:00

Интервалы между рейсами в утренние и вечерние часы изменены

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В пятницу, 3 апреля, в Калининграде на городские маршруты вышло 153 больших автобуса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также на улицы города вышли 77 маршруток, а также пять трамваев и 11 троллейбусов.

Ранее в городской администрации сообщили, что интервалы между рейсами в утренние и вечерние часы могут составлять от 25 минут до одного часа, днём и после девяти вечера – от одного до двух часов.

«Имейте в виду эти коррективы, а чтобы не ждать на остановке – по возможности используйте мобильные приложения для отслеживания нужного транспорта - в реальном времени», - отметили в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU