Аэропорт «Храброво» будет работать по измененному графику до конца апреля
Аэропорт «Храброво» в связи с введением ограничительных мер, сокращением и отменой рейсов продолжит работать по измененному графику до 30 апреля. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, аэропорт будет открыт для полётов ежедневно с 07:00 до 21:00 часов.
Доступ в здание аэровокзала для пассажиров открыт с 07:00 до 21:00 часов ежедневно.
Регистрация на первые утренние рейсы начинается с 07:00 часов. В отдельные дни возможно более позднее начало выполнения рейсов.
В случае каких-либо дальнейших изменений в работе аэропорта пассажиры будут проинформированы дополнительно, отметили в пресс-службе «Храброво».
ИСТОЧНИК KP.RU