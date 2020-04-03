Аэропорт «Храброво» будет работать по измененному графику до конца апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T11:48:55+03:00

Аэропорт будет открыт для полётов ежедневно с 07:00 до 21:00 часов

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Аэропорт «Храброво» в связи с введением ограничительных мер, сокращением и отменой рейсов продолжит работать по измененному графику до 30 апреля. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, аэропорт будет открыт для полётов ежедневно с 07:00 до 21:00 часов.

Доступ в здание аэровокзала для пассажиров открыт с 07:00 до 21:00 часов ежедневно.

Регистрация на первые утренние рейсы начинается с 07:00 часов. В отдельные дни возможно более позднее начало выполнения рейсов.

В случае каких-либо дальнейших изменений в работе аэропорта пассажиры будут проинформированы дополнительно, отметили в пресс-службе «Храброво».

ИСТОЧНИК KP.RU