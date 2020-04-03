2020-04-03T11:48:55+03:00
Общество

Аэропорт «Храброво» будет работать по измененному графику до конца апреля

Аэропорт будет открыт для полётов ежедневно с 07:00 до 21:00 часов
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Аэропорт «Храброво» в связи с введением ограничительных мер, сокращением и отменой рейсов продолжит работать по измененному графику до 30 апреля. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, аэропорт будет открыт для полётов ежедневно с 07:00 до 21:00 часов.

Доступ в здание аэровокзала для пассажиров открыт с 07:00 до 21:00 часов ежедневно.

Регистрация на первые утренние рейсы начинается с 07:00 часов. В отдельные дни возможно более позднее начало выполнения рейсов.

В случае каких-либо дальнейших изменений в работе аэропорта пассажиры будут проинформированы дополнительно, отметили в пресс-службе «Храброво».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр: Калининградцев должны освободить от пени за просрочку коммунальных платежей
Во всех храмах будут звонить колокола, когда вокруг Калининграда повезут икону Богородицы
Калининградец ограбил бывшую сожительницу, которая отказалась с ним разговаривать
Футболисты «Балтики» согласились на понижение зарплат на 20 процентов
Калининградская область выпала из десятки самых зараженных коронавирусом регионов РФ
«Променад закрыт. Извините»: Въезд в Янтарный на выходных будет контролировать ГИБДД
В Калининграде под меднаблюдением из-за коронавируса остаются 1404 человека
Аэропорт «Храброво» будет работать по измененному графику до конца апреля
В мэрии Калининграда сообщили, сколько автобусов и маршруток вышло на линии
Улицы городов в Литве стала патрулировать военная полиция
Калининградец украл с карты знакомой более 40 тысяч рублей
Архиепископ Серафим провезет вокруг Калининграда икону Пресвятой Богородицы