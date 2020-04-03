В Калининграде под меднаблюдением из-за коронавируса остаются 1404 человека

3 Апр 2020 2020-04-03T12:06:07+03:00

Это на 190 человек меньше, чем днем ранее

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По состоянию на 3 апреля, в Калининградской области на COVID-19 обследовано 4 688 человек. Это на 314 человек больше, чем днем ранее, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Под медицинским наблюдением в регионе остаются 1404 человека, днем ранее было на 190 человек больше.

Как ранее писала «Комсомолка», за минувшие сутки в Калининградской области не было новых случаев коронавируса. Сейчас в регионе выявлено 19 случаев заражения, при этом, пять человек вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU