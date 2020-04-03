«Променад закрыт. Извините»: Въезд в Янтарный на выходных будет контролировать ГИБДД

3 Апр 2020 2020-04-03T12:24:08+03:00

Пускать в город будут только по прописке либо при подтверждении права собственности на жилье

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На выходных въезд в Янтарный будет контролировать ГИБДД. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

«Выходные прогнозируются солнечные. Судя по прошлому опыту, необходимы будут дополнительные меры защиты. Всех малосознательных любителей попутешествовать к морю предупреждаю... Не надо. Въезд в Янтарный на этих выходных будет контролироваться постами ГИБДД», - написал Заливатский.

Сити-менеджер предупредил, что пускать в город будут только по прописке либо при подтверждении права собственности на жилье.

«Променад закрыт. Извините», - добавил глава администрации приморского муниципалитета

ИСТОЧНИК KP.RU