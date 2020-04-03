2020-04-03T13:18:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградская область выпала из десятки самых зараженных коронавирусом регионов РФ

Новых случаев за сутки у нас не зафиксировали
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По сообщению оперативного штаба, за последние сутки новых заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области зафиксировано не было. За все время с начала пандемии у нас по-прежнему остаются подтвержденных 19 случаев (5 человек уже выздоровели). Таким образом, по общему показателю область выпала из десятки самых зараженных регионов страны и переместилась на 13-е место:

1. Москва – 2923

2. Московская область – 211

3. Санкт-Петербург - 156

4. Республика Коми – 56

5. Ленинградская область – 41

6. Свердловская область, Краснодарский край – 39

7.Республика Бурятия – 31

8.Пензенская область – 2

9. Республика Татарстан – 25

10. Нижегородская область, Красноярский край, Республика Дагестан -25

11. Челябинская область – 23

12. Пермский край – 21

13. Калининградская и Свердловская области – 19

ИСТОЧНИК KP.RU

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