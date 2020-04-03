Калининградская область выпала из десятки самых зараженных коронавирусом регионов РФ
По сообщению оперативного штаба, за последние сутки новых заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области зафиксировано не было. За все время с начала пандемии у нас по-прежнему остаются подтвержденных 19 случаев (5 человек уже выздоровели). Таким образом, по общему показателю область выпала из десятки самых зараженных регионов страны и переместилась на 13-е место:
1. Москва – 2923
2. Московская область – 211
3. Санкт-Петербург - 156
4. Республика Коми – 56
5. Ленинградская область – 41
6. Свердловская область, Краснодарский край – 39
7.Республика Бурятия – 31
8.Пензенская область – 2
9. Республика Татарстан – 25
10. Нижегородская область, Красноярский край, Республика Дагестан -25
11. Челябинская область – 23
12. Пермский край – 21
13. Калининградская и Свердловская области – 19
ИСТОЧНИК KP.RU