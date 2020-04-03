2020-04-03T13:43:03+03:00
Спорт

Футболисты «Балтики» согласились на понижение зарплат на 20 процентов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Футболисты калининградской «Балтики» пошли на понижение зарплат, чтобы поддержать регион. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«После обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды «Балтика» приняли решение о понижении своей заработной платы на 20%, в связи с приостановкой спортивного сезона. Балтийцы понимают, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб. ФК «Балтика» – народная команда, и Мы переживаем это нелёгкое время вместе с Вами», - говорится в сообщении клуба.

Сейчас первенство ФНЛ приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Возобновление чемпионата откладывается до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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