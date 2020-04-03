Калининградец ограбил бывшую сожительницу, которая отказалась с ним разговаривать

3 Апр 2020 2020-04-03T14:09:01+03:00

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Полицейские задержали жителя Советска, который ограбил бывшую сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В начале марта 27-летний житель Советска случайно встретил бывшую сожительницу в кафе на улице А. Невского. 28-летняя горожанка не была настроена разговаривать с бывшим, что ему явно не понравилось. В результате мужчина выхватил у нее телефон и скрылся.

Женщина не сразу обратилась в полицию, так как надеялась самостоятельно вернуть телефон, однако мужчина оказался несговорчивым. Позднее он и вовсе заложил чужой мобильник в ломбард. В отделе полиции, куда его доставили участковые, он сознался в содеянном.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», а это до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU