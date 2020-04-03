Во всех храмах будут звонить колокола, когда вокруг Калининграда повезут икону Богородицы

3 Апр 2020 2020-04-03T14:51:17+03:00

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Во время объезда архиепископом Серафимом Калининграда с иконой Богородицы «Умиление» в храмах будут звонить в колокола. Об этом сообщает Калининградскя епархия.

Уже даже составлено расписание колокольного звона:

Монастырь святой Екатерины (пос. Родники, пер. Церковный,1) 15:00-15:10

Храм Константина и Елены (Калининград, ул. Левитана, 53) 15:05- 15:15

Храм Покрова Пресвятой Богородицы(Калининград, ул. Клавы Назаровой, 24) 15:10-15:20

Храм Рождества Богородицы(Калининград, ул. Киевская, 75) 15:15-15:25

Храм Сретения Господня (Калининград, ул. Интернациональная, 24) 15:15-15:25

Храм св. кн. Ольги (м-н Прибрежный, ул. Рабочая, 1) 15:20-15:30

Храм Сергия Радонежского (Калининград, пл. Калинина, 2) 15:30-15:40

Никольский монастырь(Калининград, Тенистая аллея, 39Б) 15:50-16:00

Храм Космы и Домиана (Калининград, ул. Карташева, 85) 15:55-16:05

Храм св. кн. Владимира (м-н Чкаловск, ул. Лукашева, 17) 16:10-16:20

Храм св. Георгия Победоносца (Калининград, ул. Осенняя, 30) 16:10-16:20

Храм Успения Богородицы (Калининград, ул. П.Панина, 6) 16:15-16:25

Храм св.Герасима Болдинского(Калининград, ул. Колхозная, 41) 16:15-16:25

Храм вмч. Лидии (Калининград, ул. В. Денисова, 12/1) 16:20-16:30

Храм богоотец Иоакима и Анны( пос. Большое Исаково, ул. А. Бариновой, 8) 16:20-16:30

Крестовоздвиженский собор (Калининград, ул. ген. Павлова, 2) 16:35-16:45

Кафедральный собор Христа Спасителя(Калининград, пл. Победы,2) с 16:45 и до прибытия иконы в собор.

В остальных храмах Клининградской епархии колокольный звон пройдет с 16:45 до 16:55.

Общий колокольный звон в храмах Черняховской епархии пойдет с 16:30 до 16:40.

Напомним, в пятницу 3 апреля архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим провезет вокруг Калининграда образ Пресвятой Богородицы «Умиление». Начало в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU