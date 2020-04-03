Министр: Калининградцев должны освободить от пени за просрочку коммунальных платежей

3 Апр 2020 2020-04-03T15:42:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональные власти рекомендовали управляющим компаниям Калининградской области освободить жителей региона от уплаты пени за просрочку коммунальных платежей. Об этом «Комсомолке» рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

«Из-за угрозы распространения коронавируса большинство жителей региона переведены на удаленную работу и не могут выходить из дома. Учитывая текущую обстановку, важно поддержать граждан и снизить финансовую нагрузку на население. Мы настоятельно рекомендуем управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям при выставлении квитанций за март-апрель не предъявлять к оплате пени за просрочку коммунальных платежей», – подчеркнул Сергей Черномаз.

Министр отметил, что ряд управляющих компаний региона уже поддержали инициативу по предоставлению жителям многоквартирных домов рассрочки коммунальных платежей без взимания пени. Отдельное обращение будет направлено ресурсоснабжающим предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU