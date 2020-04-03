Олег Газманов сочинил песню в поддержку врачей скорой помощи

3 Апр 2020 2020-04-03T17:50:30+03:00

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Наш земляк Олег Газманов, находясь на самоизоляции дома, сочинил песню, посвященную врачам скорой помощи. Видеозапись, на которой он исполняет новый хит, выложена в Инстаграме артиста.

- Я хочу сказать слова благодарности и поддержки наши врачам, которые, забыв про усталость, бессонницу и нормативы рабочего времени, круглые сутки спасают людей, рискую своим здоровьем, а подчас и жизнью. Моя мама работала в свое время на скорой помощи и я понимаю, какой это огромный труд. – сказал Олег Газманов. Он пожелал работникам скорой помощи счастья, удачи, мужества и стойкости.

- Сегодня вы на переднем краю этой войны. А мы вам должны помогать! – сказал певец.

Слова в песне такие: «Если лопнет колесо, а хирурга ждет больной / А он скальпель позабыл и ругается с женой / Ты скажи себе: «Пускай» на закате злого дня / «Лишь бы кто-то меня ждал, лишь бы кто-то ждал меня».

Олег Газманов отметил, что песня еще не закончена и предложил поклонникам сочинить недостающие куплеты. Варианты он уже принимает в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU