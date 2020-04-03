Калининградец украл с агропредприятия более тонны гречки
В Озерском районе полицейские раскрыли кражу крупной партии гречки с агропромышленного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии следствия, 24-летний работник склада в поселке Львовское в течение двух месяцев похищал мешки с крупой, которые загружал в багажник автомобиля и увозил для дальнейшей перепродажи.
«В ходе обыска в его доме полицейские обнаружили и изъяли 25 мешков с гречкой общей массой 1250 кг. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что продавал крупу односельчанам», - рассказали в пресс-службе полиции.
На него завели уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU