2020-04-03T20:12:53+03:00
Общество

Калининградец украл с агропредприятия более тонны гречки

Крупу работник склада похищал в течение двух месяцев
Виктор Сергеев
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В Озерском районе полицейские раскрыли кражу крупной партии гречки с агропромышленного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, 24-летний работник склада в поселке Львовское в течение двух месяцев похищал мешки с крупой, которые загружал в багажник автомобиля и увозил для дальнейшей перепродажи.

«В ходе обыска в его доме полицейские обнаружили и изъяли 25 мешков с гречкой общей массой 1250 кг. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что продавал крупу односельчанам», - рассказали в пресс-службе полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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