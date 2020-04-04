2020-04-04T10:55:06+03:00
Общество

Калининградцев с почечной недостаточностью доставят на гемодиализ

Воспользоваться можно будет транспортом Социальной службы перевозок
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Жителям Калининградской области, страдающим почечной недостаточностью, обещают оказать помощь в доставке к месту проведения процедуры гемодиализа. Перевозить пациентов планируют транспортом Социальной службы перевозок.

Как сообщили в министерстве социальной политики региона, решения принято в связи с тем, что движение междугородного транспорта ограничено и у граждан, страдающих почечной недостаточностью, проживающих не в областном центре, возникают сложности с проездом до учреждений здравоохранения, в которых проводится процедура гемодиализа.

Отмечается, что стоимость доставки от населенного пункта к учреждению здравоохранения не будет превышать среднюю стоимость проезда в междугородном транспорте.

Для предоставления услуг социального такси к месту проведения гемодиализа гражданин может обратиться в орган соцзащиты населения по месту жительства либо в муниципальный центр социального обслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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