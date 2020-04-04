2020-04-04T11:14:22+03:00
Происшествия

Калининградец украл с завода деталей на 45 тысяч рублей

Часть похищенных автомобильных комплектующих он успел продать
Александр КАТЕРУША
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Инцидент случился на одном из автосборочных предприятий Калининграда, представители которого написали в полицию заявление о пропаже компонентов электронного блока управления двигателем. Исчезли детали стоимостью более 45 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено причастие к краже 30-летнего рабочего завода.

«Часть похищенных комплектующих удалось изъять, остальное подозреваемый сбыл случайным знакомым», - отметили в полиции.

По версии следствия, мужчина причастен еще к двум аналогичным эпизодам краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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