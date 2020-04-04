Калининградец украл с завода деталей на 45 тысяч рублей
Инцидент случился на одном из автосборочных предприятий Калининграда, представители которого написали в полицию заявление о пропаже компонентов электронного блока управления двигателем. Исчезли детали стоимостью более 45 тысяч рублей.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено причастие к краже 30-летнего рабочего завода.
«Часть похищенных комплектующих удалось изъять, остальное подозреваемый сбыл случайным знакомым», - отметили в полиции.
По версии следствия, мужчина причастен еще к двум аналогичным эпизодам краж.
ИСТОЧНИК KP.RU