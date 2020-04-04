2020-04-04T11:26:01+03:00
Общество

Стало известно, как в Калининградской области будут ходить электрички после 6 апреля

Поезда пустят только утром и вечером
Александр КАТЕРУША
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С понедельника 6 апреля по воскресенье 12 апреля пригородные поезда в Калининградской области будут курсировать по расписанию, действующему с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что электрички продолжат курсировать только в утреннее и вечернее время, чтобы перевозить пассажиров на работу и обратно.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании.

В период с 6 по 12 апреля курсирование пригородных автобусов будет осуществляться аналогично периоду с 29 марта по 5 апреля. По-прежнему на приморских направлениях транспортные средства будут курсировать утром и вечером. Расписание смотрите на сайте автовокзала. Справки по телефонам: 64-36-35, 63-10-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, как в Калининградской области будут ходить электрички после 6 апреля
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