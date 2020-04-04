В Калининграде за сутки нет новых случаев коронавируса

4 Апр 2020 2020-04-04T11:46:43+03:00

В регионе остаются зараженными 19 человек

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В России на субботу 4 апреля зарегистрирован 4731 случай коронавируса. В Калининградской области новых случаев заражения за сутки нет. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за инфекцией.

Отметим, в регионах за последние сутки выявили 582 случая коронавирусной инфекции.

Всего в стране выздоровело 333 пациента. Умерло 9 человек.

В Калининградской области остаются зарегистрированными 19 человек, больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU