В Калининграде за сутки нет новых случаев коронавируса
В регионе остаются зараженными 19 человек
.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В России на субботу 4 апреля зарегистрирован 4731 случай коронавируса. В Калининградской области новых случаев заражения за сутки нет. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за инфекцией.
Отметим, в регионах за последние сутки выявили 582 случая коронавирусной инфекции.
Всего в стране выздоровело 333 пациента. Умерло 9 человек.
В Калининградской области остаются зарегистрированными 19 человек, больных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU