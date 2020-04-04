Калининградцы посещают виртуальные экскурсии по Куршской косе
- Калининградцы и гости региона, для сохранения здоровья национальный парк «Куршская коса» следует посещать только виртуально! – с таким призывом обратилась к гражданам администрация парка.
Впрочем, сам нацпарк уже две недели закрыт для туристов из-за эпидемии коронавируса. На косе остались лишь местные жители поселков Лесной, Рыбачий и Морское, где самоизолировались близкие родственники «аборигенов» с семьями. Они приехали из Калининграда и даже из Санкт-Петербурга и Москвы.
На Куршской косе закрыты кафе и рестораны, Визит-центр, экологические тропы, отменены экскурсионные туры, невозможно посетить станцию кольцевания птиц и добраться общественным транспортом до всех достопримечательностей.
Пока действуют ограничения, нас приглашают знакомиться с уникальной природной сокровищницей и ее историей онлайн – на страницах сайта и в социальных сетях.
- Представляем вашему вниманию второй видеосюжет из цикла «Знакомьтесь, экспонат», посвященный курене – лодке куршских рыбаков. Сейчас мы готовим для вас новые видеозарисовки просыпающейся после зимы природы, исторические заметки и информацию об оперативных буднях сотрудников национального парка, - сообщила пресс-секретарь НП «Куршская коса» Ольга Большакова.
ИСТОЧНИК KP.RU