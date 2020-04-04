2020-04-04T12:10:35+03:00
Досуг

Калининградцы посещают виртуальные экскурсии по Куршской косе

Национальный парк закрыт на замок, впервые за столетия зверей и птиц не спугнет появление живого человека
Ольга Гончарова
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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- Калининградцы и гости региона, для сохранения здоровья национальный парк «Куршская коса» следует посещать только виртуально! – с таким призывом обратилась к гражданам администрация парка.

Впрочем, сам нацпарк уже две недели закрыт для туристов из-за эпидемии коронавируса. На косе остались лишь местные жители поселков Лесной, Рыбачий и Морское, где самоизолировались близкие родственники «аборигенов» с семьями. Они приехали из Калининграда и даже из Санкт-Петербурга и Москвы.

На Куршской косе закрыты кафе и рестораны, Визит-центр, экологические тропы, отменены экскурсионные туры, невозможно посетить станцию кольцевания птиц и добраться общественным транспортом до всех достопримечательностей.

Пока действуют ограничения, нас приглашают знакомиться с уникальной природной сокровищницей и ее историей онлайн – на страницах сайта и в социальных сетях.

- Представляем вашему вниманию второй видеосюжет из цикла «Знакомьтесь, экспонат», посвященный курене – лодке куршских рыбаков. Сейчас мы готовим для вас новые видеозарисовки просыпающейся после зимы природы, исторические заметки и информацию об оперативных буднях сотрудников национального парка, - сообщила пресс-секретарь НП «Куршская коса» Ольга Большакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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