В Зеленоградске на старом доме восстанавливают элементы деревянного зодчества

4 Апр 2020 2020-04-04T12:30:44+03:00

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В Зеленоградске на Курортном проспекте начались работы по восстановлению элементов деревянного зодчества. Речь идет о старых резных элементах на фасаде дома № 13 на главной улице города.

Как сообщает администрация Зеленоградска, работы должны быть выполнены подрядчиком за 42 дня.

Ранее на Курортном проспекте во время капремонта задания отреставрировали деревянное панно начала XX века. Тогда восстановили все элементы рисунка и красоту диковинных птиц и орнаментов.

В планах администрации продолжать работы по восстановлению объектов деревянного зодчества в городской архитектуре.

В муниципальною программу на период 2020-2022 годы включены 37 зданий имеющих небольшую ценность как объекты культурного и исторического населения.

ИСТОЧНИК KP.RU