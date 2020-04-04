2020-04-04T13:42:43+03:00
Общество

В Калининграде Музей Мирового океана запустил бесплатные видеоуроки для школьников

Занятия посвящены палеонтологии, физике, географии и другим наукам
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Музей Мирового океана, который, как и все культурные учреждения, закрыт для посещения, продолжает развиваться онлайн. Запущен виртуальный проект «Один учебный день в Музее Мирового океана». Как сообщат пресс-служба музея, занятия помогут школьникам справиться с программой.

«Урок физики проходит на борту подводной лодки, уроки географии и биологии - на научно-исследовательском судне «Витязь», в аквариумном зале и экспозиции «Глубина», уроки по флоре и фауне - в Морском выставочном центре в Светлогорске», - говорят в пресс-службе музея.

Видеоурок «Палеонтология. Удивительные существа и где они обитали» - об этапах развития жизни в гидросфере, водной оболочке Земли. Вы узнаете о необычных обитателях древнего океана: от первых микроскопических прокариот до огромного мегалодона, которые частично представлены в палеонтологической коллекции музея.

Видеоурок «География. Великие открытия» проходит в одном из исторических залов НИС «Витязь», который описывает Великие географические открытия и географические исследования XVIII – XX веков.

Видеоурок «Биология. Фотосинтез». Разговор о процессе, без которого жизнь на Земле в том виде, в котором она существует, не была бы возможна.

Видеоурок «Геология. Мир камня». На этом занятии проводят эксперимент - настоящее извержение вулкана! Вы познакомитесь с наукой геологией, горными породами и минералами, их составом, свойствами, особенностями происхождения и диагностическими признаками.

Видеоурок «Физика. Как Архимед помог подводной лодке погружаться и всплывать» проходит на подводной лодке. Узнаем, какие открытые человеком законы позволяют подводным лодкам погружаться и всплывать, когда была изобретена первая субмарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детсадах Калининградской области с 6 апреля организуют дежурные группы
Александр Кравченко рассказал о троих калининградских врачах, заболевших коронавирусом
В Калининграде выписали уже 8 пациентов, переболевших коронавирусом
В Калининграде рабочего придавило поддоном со стройматериалами
В Калининграде пенсии планируют выплатить до 10 апреля
В Калининграде Музей Мирового океана запустил бесплатные видеоуроки для школьников
В Зеленоградске на старом доме восстанавливают элементы деревянного зодчества
Калининградцы посещают виртуальные экскурсии по Куршской косе
В Калининграде за сутки нет новых случаев коронавируса
Стало известно, как в Калининградской области будут ходить электрички после 6 апреля
Калининградец украл с завода деталей на 45 тысяч рублей
Калининградцев с почечной недостаточностью доставят на гемодиализ
Калининградец украл с агропредприятия более тонны гречки
Олег Газманов сочинил песню в поддержку врачей скорой помощи
Министр: Калининградцев должны освободить от пени за просрочку коммунальных платежей
Во всех храмах будут звонить колокола, когда вокруг Калининграда повезут икону Богородицы
Калининградец ограбил бывшую сожительницу, которая отказалась с ним разговаривать
Футболисты «Балтики» согласились на понижение зарплат на 20 процентов
Калининградская область выпала из десятки самых зараженных коронавирусом регионов РФ
«Променад закрыт. Извините»: Въезд в Янтарный на выходных будет контролировать ГИБДД
В Калининграде под меднаблюдением из-за коронавируса остаются 1404 человека
Аэропорт «Храброво» будет работать по измененному графику до конца апреля
В мэрии Калининграда сообщили, сколько автобусов и маршруток вышло на линии
Улицы городов в Литве стала патрулировать военная полиция
Калининградец украл с карты знакомой более 40 тысяч рублей
Архиепископ Серафим провезет вокруг Калининграда икону Пресвятой Богородицы