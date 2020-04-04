В Калининграде Музей Мирового океана запустил бесплатные видеоуроки для школьников

4 Апр 2020 2020-04-04T13:42:43+03:00

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Музей Мирового океана, который, как и все культурные учреждения, закрыт для посещения, продолжает развиваться онлайн. Запущен виртуальный проект «Один учебный день в Музее Мирового океана». Как сообщат пресс-служба музея, занятия помогут школьникам справиться с программой.

«Урок физики проходит на борту подводной лодки, уроки географии и биологии - на научно-исследовательском судне «Витязь», в аквариумном зале и экспозиции «Глубина», уроки по флоре и фауне - в Морском выставочном центре в Светлогорске», - говорят в пресс-службе музея.

Видеоурок «Палеонтология. Удивительные существа и где они обитали» - об этапах развития жизни в гидросфере, водной оболочке Земли. Вы узнаете о необычных обитателях древнего океана: от первых микроскопических прокариот до огромного мегалодона, которые частично представлены в палеонтологической коллекции музея.

Видеоурок «География. Великие открытия» проходит в одном из исторических залов НИС «Витязь», который описывает Великие географические открытия и географические исследования XVIII – XX веков.

Видеоурок «Биология. Фотосинтез». Разговор о процессе, без которого жизнь на Земле в том виде, в котором она существует, не была бы возможна.

Видеоурок «Геология. Мир камня». На этом занятии проводят эксперимент - настоящее извержение вулкана! Вы познакомитесь с наукой геологией, горными породами и минералами, их составом, свойствами, особенностями происхождения и диагностическими признаками.

Видеоурок «Физика. Как Архимед помог подводной лодке погружаться и всплывать» проходит на подводной лодке. Узнаем, какие открытые человеком законы позволяют подводным лодкам погружаться и всплывать, когда была изобретена первая субмарина.

ИСТОЧНИК KP.RU