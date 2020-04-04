В Калининграде пенсии планируют выплатить до 10 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T13:54:45+03:00

Стандартный график выплат был до 25 числа

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В Калининграде Почта России и пенсионный фонд согласовали новый график выплат пенсий. В этом месяце пенсионеры должны получить деньги до 10 числа. Об этом сообщается в официальной группе администрации города в «ВКонтакте».

«Со вчерашнего дня приступили к выплате пенсий. Все доставляют на дом. Стараются успеть до 10 апреля. Стандартный график выплат был до 25 числа», - говорится в сообщении.

Почта России работает с населением в сокращенном режиме с 10:00 до 16:00.

Отмечается, что горожане могут оплатить коммунальные услуги дома, одновременно с получением пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU