В Калининграде рабочего придавило поддоном со стройматериалами

4 Апр 2020 2020-04-04T14:16:12+03:00

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В Калининграде 49-летнего рабочего придавило поддоном со стройматериалами. По информации пресс-службы регионального следственного управления следственного комитета РФ, инцидент случился в четверг 2 апреля на одной из городских стройплощадок. Рабочие, используя погрузчик, выгружали паллеты со строительными материалами из транспортного контейнера. При этом 49-летий мужчина находился внутри контейнера, когда его придавило материалами.

С множественными травмами пострадавшего госпитализировали с места происшествия.

«По предварительным данным, погрузчиком управлял его собственник, не имеющий при этом права на управления транспортным средством указанной категории», - отметили в ведомстве.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU