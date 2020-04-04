В Калининграде выписали уже 8 пациентов, переболевших коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T15:00:47+03:00

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В Калининграде выпустили из инфекционной больницы 8 пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом в субботу 4 апреля сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко.

- У нас ситуация в области сейчас оценивается, как более-менее ничего, - заявил министр. - В инфекционной больнице у нас сейчас лежит 71 человек, из которых 45 посещали другие страны. Официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции у нас в регионе 19, при этом 8 человек выписали с полным выздоровлением. Еще есть 23 человека с подозрением. Эти случаи будут либо подтверждены, либо аннулированы. Среди пролеченных были довольно тяжелые формы. Одна девушка 88 лет неделю провела в реанимации. Мы уже подошли к тому периоду, когда раз в два дня кого-то выписываем. Эти люди с подтвержденным диагнозом были пролечены и сделанные тесты были несколько раз с отрицательным результатом, то есть, это полное выздоровление.

По словам Кравченко, только у одного пациента не удалось установить источник заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU