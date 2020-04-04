2020-04-04T15:30:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Кравченко рассказал о троих калининградских врачах, заболевших коронавирусом

По словам министра здравоохранения региона,
Иван МАРКОВ
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По словам Кравченко, врачи, контактирующие с заболевшими, постоянно проходят тестированиеПо словам Кравченко, врачи, контактирующие с заболевшими, постоянно проходят тестированиеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В субботу 4 апреля министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что коронавирусом в регионе заболели уже три врача.

- У нас, к сожалению, не один медработник болеет, - пояснил он. - На сегодня таких людей уже трое. По каждому медику, как и по любому другому человеку, выявляется круг близких контактов. Обследуются только те, кто подлежат обследованию. А если медработник работал с пациентом, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, и этот медработник работал в средствах индивидуальной защиты (не противочумный костюм, достаточно маски и шапочки), то мы даже не должны отстранять его от работы, а должны взять его под наблюдение и в определенные периоды проводить тесты. Человек без признаков заболевания не опасен для окружающих.

По словам Кравченко, пациента с коронавирусом госпитализируют только тогда, когда «он становится максимально выделителем».

Как добавил министр, один из заболевших врачей работает в военном госпитале и был совместителем в одной из калининградских больниц, а также инфекцию из Испании привезла доктор из Зеленоградска.

- Она выезжала туда на мартовских праздниках, когда жестких регламентов не было, поэтому и наказать ее не представляется возможным, - сообщил Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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