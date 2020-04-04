2020-04-04T16:07:41+03:00
Общество

В детсадах Калининградской области с 6 апреля организуют дежурные группы

Посещать их смогут дошкольники, чьи родители заняты на важной работе
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Для детей, у которых в нерабочую неделю родители заняты жизненно важной деятельностью, с 6 апреля открываются дежурные группы в 24-х детских садах по всей области, в том числе в дошкольных учреждениях №1, №57, №101 и №132 города Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Родители (законные представители) должны предоставить справки с места работы для зачисления ребенка в такие группы, либо иное подтверждение от работодателя», - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии города, организация дежурных групп в Калининграде планируется для детей, чьи родители (законные представители) являются работниками медицинских и аптечных организаций, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Для получения информации о работе дежурных групп следует обращаться к руководителю детского сада, который посещает ребенок или на телефон горячей линии - 39-87-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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