Калининградский министр здравоохранения рассказал о наиболее эффективных способах выявления коронавируса

4 Апр 2020 2020-04-04T16:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу 4 апреля министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что первые диагностики на коронавирус не всегда оказывались удачными, поэтому врачи испытали уже несколько способов взятия мазка.

- Инфекция новая, и понятно, что все механизмы диагностики, лечения и дальнейшего наблюдения сейчас в стадии выработки, - пояснил Кравченко. - Если вы обратили внимание, то изначально мы тестировали всех, кто прилетал из-за границы в Калининград. Потом стало понятно, что эта методика не заявила себя как эффективная, потому что случаев выявления после того, как человек покидал самолет, практически не было. Ученые начали обсуждать и думать: «Почему?» Решили, что воздух в самолете посушенный, слизистая, с которой берется мазок, сохнет, поэтому методика была принята неэффективной.

По словам Кравченко, тех, кто был в зоне риска, начали обследовать на 10-е сутки, и у нескольких пациентов удалось выявить коронавирус.

- Есть также пациенты, у которых классический мазок не является положительным, но вирус находили в секрете, который они откашливали. Эта ситуация, к сожалению, не окончательная, и мы сейчас ищем путь, чтобы можно было сказать, что с высокой долей достоверности тест на такие-то сутки является максимально эффективным. Поэтому и тесты повторяются несколько раз, - добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU