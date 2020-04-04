Калининградская область вошла в топ-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T17:47:08+03:00

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Калининградская область оказалась в списке лидирующий регионов страны по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, которая в субботу 4 апреля провела брифинг.

- За последние сутки в Российской Федерации зарегистрированы 4 тысячи 149 случаев. Должна сказать, что лидерами у нас являются Москва, причем, я хочу сказать, что мы считаем лидером не исходя из количества абсолютного, мы считаем исходя из количества граждан, которые приводятся на 100 тысяч населения. Это важно для понимания, поскольку распространение считается именно по этому показателю, а не по показателю абсолютно заболевших, - сказала Татьяна Голикова.

При этом Калининградская область оказалась в топ-10 на 7 месте.

- На первом месте - Москва, на втором - Республика Коми, затем Республика Бурятия, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Калмыкия, Калининградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пензенская область, - сказала Татьяна Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU