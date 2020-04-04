2020-04-04T18:17:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Парусник «Крузенштерн» изменил маршрут кругосветного плавания из-за коронавируса

Судно взяло курс на Новороссийск, оно не зайдет в Марокко и Израиль
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Валерий Притченко
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Калининградский парусник «Крузенштерн», который продолжает кругосветную экспедицию, изменит маршрут. Как рассказали в пресс-службе БГАРФ в субботу 4 апреля, связано это с тем, что некоторые страны ввели карантинные меры на фоне распространения коронавируса.

«Из маршрута плавания парусника «Крузенштерн» исключены заходы в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль)», - сообщили в академии.

С 1 по 4 апреля барк находился у топливного терминала в испанском Лас-Пальмасе. На борт было поднято продовольствие и вода, принято 400 тонн топлива, которого должно хватить на несколько месяцев морских путешествий.

«В связи с эпидемиологической ситуацией, были предприняты максимальные меры предосторожности для всего экипажа. Насколько это возможно, ограничено количество контактных лиц при загрузке продовольствия, каждая упаковка обрабатывалась специальным антибактериальным средством. Маски и перчатки – обязательный набор средств защиты для каждого участника погрузки», - сообщили в пресс-службе БГАРФ.

Парусник взял курс на российский порт Новороссийск.

Кругосветная экспедиция барка посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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