Парусник «Крузенштерн» изменил маршрут кругосветного плавания из-за коронавируса
Калининградский парусник «Крузенштерн», который продолжает кругосветную экспедицию, изменит маршрут. Как рассказали в пресс-службе БГАРФ в субботу 4 апреля, связано это с тем, что некоторые страны ввели карантинные меры на фоне распространения коронавируса.
«Из маршрута плавания парусника «Крузенштерн» исключены заходы в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль)», - сообщили в академии.
С 1 по 4 апреля барк находился у топливного терминала в испанском Лас-Пальмасе. На борт было поднято продовольствие и вода, принято 400 тонн топлива, которого должно хватить на несколько месяцев морских путешествий.
«В связи с эпидемиологической ситуацией, были предприняты максимальные меры предосторожности для всего экипажа. Насколько это возможно, ограничено количество контактных лиц при загрузке продовольствия, каждая упаковка обрабатывалась специальным антибактериальным средством. Маски и перчатки – обязательный набор средств защиты для каждого участника погрузки», - сообщили в пресс-службе БГАРФ.
Парусник взял курс на российский порт Новороссийск.
Кругосветная экспедиция барка посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU