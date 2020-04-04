2020-04-04T19:55:25+03:00
Общество

Калининградский врач назначен главврачом крупнейшей детской многопрофильной клиники России

Станислав Ким работал главным врачом в калининградском областном наркологическом диспансере
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главврач калининградского областного наркологического диспансера Станислав Ким перешел на работу в Москву, где его назначили главврачом Российской детской клинической больницы имени Пирогова.

- Станислав Юрьевич назначен руководителем одной из самых крупных больниц педиатрического профиля в Москве, это РДКБ, чему мы очень рады, - рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

Кравченко также отметил, что у Калининграде теперь есть «хороший куратор в Москве»

- Многие вопросы с нашим «детством» нам будет проще решать, потому что он теперь там. Кроме того, мы с ним предварительно договорились, что он возьмет на курацию и патронаж нашу Детскую областную больницу, — добавил министр.

По словам Кравченко, обязанности Кима теперь исполняет один из его заместителей Владимир Беленький.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский врач назначен главврачом крупнейшей детской многопрофильной клиники России
Парусник «Крузенштерн» изменил маршрут кругосветного плавания из-за коронавируса
Калининградская область вошла в топ-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом
Калининградский министр здравоохранения рассказал о наиболее эффективных способах выявления коронавируса
В детсадах Калининградской области с 6 апреля организуют дежурные группы
Александр Кравченко рассказал о троих калининградских врачах, заболевших коронавирусом
В Калининграде выписали уже 8 пациентов, переболевших коронавирусом
В Калининграде рабочего придавило поддоном со стройматериалами
В Калининграде пенсии планируют выплатить до 10 апреля
В Калининграде Музей Мирового океана запустил бесплатные видеоуроки для школьников