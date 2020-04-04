Калининградский врач назначен главврачом крупнейшей детской многопрофильной клиники России
Главврач калининградского областного наркологического диспансера Станислав Ким перешел на работу в Москву, где его назначили главврачом Российской детской клинической больницы имени Пирогова.
- Станислав Юрьевич назначен руководителем одной из самых крупных больниц педиатрического профиля в Москве, это РДКБ, чему мы очень рады, - рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Кравченко также отметил, что у Калининграде теперь есть «хороший куратор в Москве»
- Многие вопросы с нашим «детством» нам будет проще решать, потому что он теперь там. Кроме того, мы с ним предварительно договорились, что он возьмет на курацию и патронаж нашу Детскую областную больницу, — добавил министр.
По словам Кравченко, обязанности Кима теперь исполняет один из его заместителей Владимир Беленький.
ИСТОЧНИК KP.RU