2020-04-04T22:00:28+03:00
Происшествия

В Калининграде на берегу водоема обнаружили части тела мужчины

Погибшим оказался 49-летний уголовник
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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В субботу 4 апреля в Калининграде в районе улицы Нансена на берегу водоема обнаружили руку и другие части человеческого тела. Личность погибшего удалось установить – им оказался 49-летний, ранее неоднократно судимый калининградец.

Следственное управление СКР по КО возбудило уголовное дело об убийстве. Как сообщили в СУ СКР, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, его совершившего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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