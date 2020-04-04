В Калининграде на берегу водоема обнаружили части тела мужчины

4 Апр 2020 2020-04-04T22:00:28+03:00

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В субботу 4 апреля в Калининграде в районе улицы Нансена на берегу водоема обнаружили руку и другие части человеческого тела. Личность погибшего удалось установить – им оказался 49-летний, ранее неоднократно судимый калининградец.

Следственное управление СКР по КО возбудило уголовное дело об убийстве. Как сообщили в СУ СКР, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, его совершившего.

ИСТОЧНИК KP.RU