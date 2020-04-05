Под Калининградом «БМВ» вылетела с трассы и перевернулась

5 Апр 2020 2020-04-05T11:05:24+03:00

Фото с места ДТП Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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В минувшую субботу на трассе под Багратионовском произошло ДТП с перевернувшимся автомобилем «БМВ». Фотографии опубликовали в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.

Инцидент произошел в районе поселка Ново-Московское. На снимках видно, что машина получила сильные повреждения. О пострадавших ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU