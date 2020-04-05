В Калининградской области за сутки на коронавирус обследовали 157 человек

5 Апр 2020 2020-04-05T11:38:02+03:00

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За прошедшие сутки в Калининградской области на коронавирус обследовали 157 человек. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю за инфекцией.

Всего в области проверили 5185 человек, а наличие заболевание подтвердилось у 19 (еще 8 выздоровели). Под медицинским наблюдением остаются 1 089 (-306) человек, из них 29 — в лагере «Паруса надежды» Светлогорска.

Напомним, ранее сообщалось, что Калининградская область находится в лидерах по числу заболевших коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU