2020-04-05T12:50:43+03:00
Происшествия

В понедельник в Полесске и десятке поселков в Калининградской области отключат электричество

В «Янтарьэнерго» заявили, что не могут отложить работы на более поздний срок
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В предстоящий понедельник, 6 апреля, в Калининградской области в десятках населенных пунктов отключат электричество. Об этом сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

Так, без света с 8:00 до 17:00 останутся Полесск и посёлки: Загородный, Всходы, Дружное, Зелёное, Ивановка, Фурмановка, Потаповка, Речки, Шолохово, Саранское, Новая Деревня, Саранск, Марксово, Междулесье, Изобильное, Красный Бор, Григорьевка, Ломоносовка, Ильичёвка, Заповедное, Петино, Ельниково. Февральское, Сосновка, Богатово, Берёзовка, Стройный, Кутузовка, Красное, Разино, Головкино, Матросово, Тарасовка, Ильинка, Беломорское, Дачное, Некрасово, Зверево, Кустово, Давыдовка, Майское, Славянское, Липовка, Демидово.

Отключения связаны с реконструкции подстанции в Полесске. Энергетики заменят трансформаторы, увеличив мощность подстанции, а также смонтируют новое оборудование. Представители компании заявляют, что отложить работы на более поздний срок возможности нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде автомобиль улетел в питьевой канал, водитель исчез
РЖД отменяют поезда, следующие в Калининград через Белоруссию и Литву
За сутки в Калининградской области не выявили новых случаев коронавируса
Калининградцы сообщают о пробках на выезде из города из-за проверок ГИБДД
В понедельник в Полесске и десятке поселков в Калининградской области отключат электричество
В Калининградской области за сутки на коронавирус обследовали 157 человек
Под Калининградом «БМВ» вылетела с трассы и перевернулась
В Калининграде на берегу водоема обнаружили части тела мужчины
Калининградский медик назначен главврачом крупнейшей детской многопрофильной клиники России
Парусник «Крузенштерн» изменил маршрут кругосветного плавания из-за коронавируса
Калининградская область вошла в топ-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом
Калининградский министр здравоохранения рассказал о наиболее эффективных способах выявления коронавируса
В детсадах Калининградской области с 6 апреля организуют дежурные группы
Александр Кравченко рассказал о троих калининградских врачах, заболевших коронавирусом
В Калининграде выписали уже 8 пациентов, переболевших коронавирусом
В Калининграде рабочего придавило поддоном со стройматериалами
В Калининграде пенсии планируют выплатить до 10 апреля
В Калининграде Музей Мирового океана запустил бесплатные видеоуроки для школьников