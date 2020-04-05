В понедельник в Полесске и десятке поселков в Калининградской области отключат электричество

5 Апр 2020 2020-04-05T12:50:43+03:00

В «Янтарьэнерго» заявили, что не могут отложить работы на более поздний срок

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В предстоящий понедельник, 6 апреля, в Калининградской области в десятках населенных пунктов отключат электричество. Об этом сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

Так, без света с 8:00 до 17:00 останутся Полесск и посёлки: Загородный, Всходы, Дружное, Зелёное, Ивановка, Фурмановка, Потаповка, Речки, Шолохово, Саранское, Новая Деревня, Саранск, Марксово, Междулесье, Изобильное, Красный Бор, Григорьевка, Ломоносовка, Ильичёвка, Заповедное, Петино, Ельниково. Февральское, Сосновка, Богатово, Берёзовка, Стройный, Кутузовка, Красное, Разино, Головкино, Матросово, Тарасовка, Ильинка, Беломорское, Дачное, Некрасово, Зверево, Кустово, Давыдовка, Майское, Славянское, Липовка, Демидово.

Отключения связаны с реконструкции подстанции в Полесске. Энергетики заменят трансформаторы, увеличив мощность подстанции, а также смонтируют новое оборудование. Представители компании заявляют, что отложить работы на более поздний срок возможности нет.

ИСТОЧНИК KP.RU