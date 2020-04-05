2020-04-05T13:35:31+03:00
Общество

Калининградцы сообщают о пробках на выезде из города из-за проверок ГИБДД

Инспекторы проверяют наличие прописки
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

На выезде из Калининграда в сторону Балтийска образовались серьезные пробки из-за проверок выезжающих автомобилей сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщают водители в Сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

Очевидцы указывают на то, что инспекторы проверяют наличие прописки. Тем, кто собирается поехать на море, рекомендуют оставаться дома.

Напомним, в Калининградской области продлили режим самоизоляции еще на одну неделю. Ранее власти ограничили въезд в приморские города. Пропускать в них намерены тех, кто следует туда по работе или может предъявить прописку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде автомобиль улетел в питьевой канал, водитель исчез
РЖД отменяют поезда, следующие в Калининград через Белоруссию и Литву
За сутки в Калининградской области не выявили новых случаев коронавируса
Калининградцы сообщают о пробках на выезде из города из-за проверок ГИБДД
В понедельник в Полесске и десятке поселков в Калининградской области отключат электричество
В Калининградской области за сутки на коронавирус обследовали 157 человек
Под Калининградом «БМВ» вылетела с трассы и перевернулась
В Калининграде на берегу водоема обнаружили части тела мужчины
Калининградский медик назначен главврачом крупнейшей детской многопрофильной клиники России
Парусник «Крузенштерн» изменил маршрут кругосветного плавания из-за коронавируса
Калининградская область вошла в топ-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом
Калининградский министр здравоохранения рассказал о наиболее эффективных способах выявления коронавируса
В детсадах Калининградской области с 6 апреля организуют дежурные группы
Александр Кравченко рассказал о троих калининградских врачах, заболевших коронавирусом
В Калининграде выписали уже 8 пациентов, переболевших коронавирусом
В Калининграде рабочего придавило поддоном со стройматериалами
В Калининграде пенсии планируют выплатить до 10 апреля
В Калининграде Музей Мирового океана запустил бесплатные видеоуроки для школьников