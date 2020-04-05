Калининградцы сообщают о пробках на выезде из города из-за проверок ГИБДД

5 Апр 2020 2020-04-05T13:35:31+03:00

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На выезде из Калининграда в сторону Балтийска образовались серьезные пробки из-за проверок выезжающих автомобилей сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщают водители в Сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

Очевидцы указывают на то, что инспекторы проверяют наличие прописки. Тем, кто собирается поехать на море, рекомендуют оставаться дома.

Напомним, в Калининградской области продлили режим самоизоляции еще на одну неделю. Ранее власти ограничили въезд в приморские города. Пропускать в них намерены тех, кто следует туда по работе или может предъявить прописку.

ИСТОЧНИК KP.RU