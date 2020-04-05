За сутки в Калининградской области не выявили новых случаев коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T13:50:16+03:00

Больше всего зараженных зафмксировано в Москве

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В воскресенье, 5 апреля, в России выявили 658 новый случаев коронавируса в 14 регионах. Калининградской области в списке нет. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, больше всего зараженных зафиксировано в Москве — 536 человек. Всего в стране зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. Выздоровели 355 человек, умерли 45.

Напомним, в регионе 19 официальных случаев коронавирусной инфекции, 8 из них выздоровели. Под меднаблюдением остаются более 1 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU