РЖД отменяют поезда, следующие в Калининград через Белоруссию и Литву

5 Апр 2020 2020-04-05T14:59:51+03:00

Неиспользованные билеты можно будет вернуть без штрафов

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С 6 апреля РЖД отменяют поезда, которые следуют транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмены коснутся поездов №30/29 Калининград - Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля, №80/79 Калининград - Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Поезд № 30 Калининград - Москва, который отправится 5 апреля из Калининграда, будет изменен график курсирования. Состав отправится 6 апреля из Минска в 4:35 и прибудет в Москву в 15:23 в те же сутки.

Как пояснили в РЖД, мера введена из-за распространения коронавируса. Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены.

ИСТОЧНИК KP.RU